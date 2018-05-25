В Турции раскритиковали претензии США из-за закупок российских С-400

АНКАРА, 25 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Продажу Турции американских истребителей-бомбардировщиков F-35 нельзя ставить в зависимость от поставок в страну российских зенитно-ракетных комплексов C-400. Такой шаг США может вызвать ответные меры со стороны Анкары, заявил представитель турецкого МИД Хами Аксой.

"Некоторые американские сенаторы предлагают связать продажу нам F-35 с покупкой С-400. Но это разные темы, не надо их смешивать в одной корзине. Мы выполняем все обязательства в рамках программы по F-35. Это не только американская, но и международная программа, и ответственности и обязанности всех сторон ясные и определенные. Ждем исполнения своих обязанностей от всех ее участников", — сказал Аксой журналистам.

Он подчеркнул, что предложение американских сенаторов не отвечает духу союзничества.

По его словам, позиция Турции по С-400 ясна. "Мы все подписали, и работа началась. Мы должны в ближайшее время обеспечить себя системой противоракетной обороны. Поскольку из Европы и Америки мы не смогли получить такую систему, купили у России, и это вполне естественно. Речь идет о краткосрочных задачах. По средне- и дальносрочным задачам мы продолжаем переговоры с США по ЗРК Patriot", — добавил представитель МИД.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.

В начале мая глава Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир заявил, что Россия поставит Турции С-400 в оговоренные сроки, а возможные санкции США не окажут на это влияния.

Со своей стороны, помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой зенитно-ракетных С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. В ответ на это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если он заблокирует поставки этих истребителей.