Число жертв теракта в Бенгази возросло до восьми человек

БЕНГАЗИ, 25 мая — РИА Новости. Число жертв теракта в ливийском городе Бенгази возросло до восьми человек, ранены не менее 12, сообщил местный минздрав в заявлении, полученном РИА Новости.

Ранее сообщалось о шести погибших и 20 раненых при подрыве заминированной машины в центре Бенгази на востоке Ливии. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок.

"Предварительное число погибших и раненых в результате взрыва, целью которого были мирные граждане в городе Бенгази, возросло до восьми погибших и 12 раненых", — сообщил пресс-секретарь минздрава Мутаз Изеддин ат-Трабалси.

Он отметил, что все раненые размещены в больницах. Минздрав добавил, что осуждает террористическую атаку и считает, что миссия ООН в Ливии и международное сообщество "несут полную ответственность за подобные преступления" и должны "выполнить свои обязательства" по защите мирного населения.

Минздрав в Бенгази относится к так называемому временному правительству на востоке Ливии, которое не сотрудничает со сформированным при поддержке ООН правительством национального согласия в столице Ливии Триполи.