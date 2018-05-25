Число жертв теракта в Бенгази возросло до восьми человек

БЕНГАЗИ, 25 мая — РИА Новости. Число жертв теракта в ливийском городе Бенгази возросло до восьми человек, ранены не менее 12, сообщил местный минздрав в заявлении, полученном РИА Новости.
"Предварительное число погибших и раненых в результате взрыва, целью которого были мирные граждане в городе Бенгази, возросло до восьми погибших и 12 раненых", — сообщил пресс-секретарь минздрава Мутаз Изеддин ат-Трабалси.
Он отметил, что все раненые размещены в больницах. Минздрав добавил, что осуждает террористическую атаку и считает, что миссия ООН в Ливии и международное сообщество "несут полную ответственность за подобные преступления" и должны "выполнить свои обязательства" по защите мирного населения.
Минздрав в Бенгази относится к так называемому временному правительству на востоке Ливии, которое не сотрудничает со сформированным при поддержке ООН правительством национального согласия в столице Ливии Триполи.