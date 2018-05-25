На Украине заблокировали работу компаний, продававших билеты в Крым

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины блокировала работу коммерческих организаций в Киеве и Одессе, продававших авиабилеты в Крым из российских городов, сообщила в пятницу пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины блокировали незаконную продажу авиабилетов на рейсы с территории РФ во временно аннексированный Крым", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, несколько коммерческих структур в Киеве и Одессе продавали билеты в аэропорт "Симферополь" и обратном направлении рейсами российских авиакомпаний, в том числе входящих в санкционный список Киева. Правоохранители провели обыски в офисах коммерсантов и обнаружили документы, подтверждающие продажу авиабилетов и "доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний".

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