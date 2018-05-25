Опрос: американцы считают, что их страна теряет влияние на Ближнем Востоке

Протесты в Газе из-за переноса посольства США в Иерусалим (151)

Люди возле Монумента Вашингтона в США

Люди возле Монумента Вашингтона в США

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Большинство американцев считают, что Соединенные Штаты теряют влияние на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Harvard CAPS/Harris Poll, сообщает The Hill.

Почти 70% респондентов полагают, что США уступают место в регионе России, Ирану и Китаю, 54% считают, что Вашингтону стоило бы пересмотреть условия сделки по ядерной программе Ирана, вместо того чтобы выходить из соглашения. В то же время 46%, наоборот, согласились с решением президентской администрации.

Перенос американского посольства в Иерусалим из Тель-Авива одобряют 60% опрошенных, 40% не поддерживают этот шаг.

Полные результаты опроса опубликуют позже на этой неделе.

Опрос проводился 21 и 22 мая. В нем приняли участие 1347 зарегистрированных американских избирателей.