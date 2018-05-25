Ракетная программа Ирана угрожает России и Европе, заявили в Израиле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Ракетная программа Ирана представляет собой угрозу как для стран Европы, так и для России, заявил РИА Новости министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.
"Не думаю, что у кого-либо есть интерес, чтобы страна, в которой правят религиозные исламские фанатики, получила в свои руки такие ракетные возможности, не говоря уже, в перспективе, и ядерные боеголовки на эти ракеты", — добавил министр.
В Иране неоднократно заявляли, что считают своим естественным правом укрепление оборонных сил, в том числе в сфере ракетных технологий.
Некоторые страны, в том числе на Западе, высказывали обеспокоенность по поводу ракетной программы Ирана. В Иране неоднократно подчеркивали, что разработка ракетной программы носит оборонительный характер и не направлена против каких-либо других стран, отмечая, что Тегеран не собирается обсуждать с кем-либо вопросы, связанные с обороной страны.