Ракетная программа Ирана угрожает России и Европе, заявили в Израиле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Ракетная программа Ирана представляет собой угрозу как для стран Европы, так и для России, заявил РИА Новости министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.

"Когда Иран сегодня разрабатывает баллистические ракеты, то речь идёт о ракетах, которые могут достигать и Москвы, не только Тель-Авива. Сегодня Иран создаёт ракеты, способные достичь практически любой точки в Европе и многих точек на территории России", — сказал Элькин в кулуарах ПМЭФ.

"Не думаю, что у кого-либо есть интерес, чтобы страна, в которой правят религиозные исламские фанатики, получила в свои руки такие ракетные возможности, не говоря уже, в перспективе, и ядерные боеголовки на эти ракеты", — добавил министр.

В Иране неоднократно заявляли, что считают своим естественным правом укрепление оборонных сил, в том числе в сфере ракетных технологий.

Тегеран после соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году несколько раз проводил испытания баллистических ракет, представив, в том числе в конце сентября 2017 года новую баллистическую ракету под названием "Хорремшахр".

Некоторые страны, в том числе на Западе, высказывали обеспокоенность по поводу ракетной программы Ирана. В Иране неоднократно подчеркивали, что разработка ракетной программы носит оборонительный характер и не направлена против каких-либо других стран, отмечая, что Тегеран не собирается обсуждать с кем-либо вопросы, связанные с обороной страны.