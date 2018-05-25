Израиль отверг критику за применение силы на протестах в секторе Газа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Израиль отвергает критику ряда стран за применение силы при разгоне протестов в секторе Газа, заявил РИА Новости министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.

"Легко теоретически обвинять Израиль в непропорциональном применении силы, когда террористическая организация ХАМАС, которая не скрывает и официально декларирует, что ее задача — уничтожить Израиль и которая ответственна за гибель тысяч израильтян за нашу историю, посылает людей на границу", — сказал Элькин в кулуарах ПМЭФ.

"Не думаю, что какая-либо страна в мире, в том числе из тех, что нас критикуют, согласились бы с тем, чтобы банды террористов прорывали их границы и угрожали жизни мирным гражданам. Любая страна в такой ситуации защищает свою границу. Ответственность за людей, которые погибли, несут в первую очередь те, кто их туда привёз, организовал и бросил на прорыв", — подчеркнул он.

Акции протеста начались в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. В столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.