Переговоры с Палестиной не решат проблем в секторе Газа, заявили в Израиле

Палестинский протестующий, одетый в костюм Бэтмена, на границе между сектором Газа и Израилем. Архивное фото

Палестинский протестующий, одетый в костюм Бэтмена, на границе между сектором Газа и Израилем. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. В Израиле считают, что возобновление переговоров с палестинской стороной не поможет решить проблемы в секторе Газа, заявил РИА Новости министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.

"Я не вижу, что возобновление переговорного процесса решит проблему сектора Газа", — сказал Элькин в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, причина серьезного кризиса, который возник в секторе Газа, вызвана решением главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса "прекратить оплату за поставки воды и электричества".

"Поэтому переговоры с Аббасом никак проблему сектора Газа не решат", — сказал он.

Сектор Газа, где правит оппозиционное исламистское движение ХАМАС, больше десяти лет живет в условиях экономических санкций и погранично-транспортных ограничений, введенных Израилем и поддержанных Египтом.