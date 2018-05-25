Переговоры с Палестиной не решат проблем в секторе Газа, заявили в Израиле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. В Израиле считают, что возобновление переговоров с палестинской стороной не поможет решить проблемы в секторе Газа, заявил РИА Новости министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.
По его словам, причина серьезного кризиса, который возник в секторе Газа, вызвана решением главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса "прекратить оплату за поставки воды и электричества".
"Поэтому переговоры с Аббасом никак проблему сектора Газа не решат", — сказал он.
Сектор Газа, где правит оппозиционное исламистское движение ХАМАС, больше десяти лет живет в условиях экономических санкций и погранично-транспортных ограничений, введенных Израилем и поддержанных Египтом.