Чижов допустил, что в обращении Юлия Скрипаль читала перевод с английского

Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018

Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018

ЧИЖОВ НАЗВАЛ ВПОЛНЕ ДОПУСТИМЫМ, ЧТО ЮЛИЯ СКРИПАЛЬ ЧИТАЛА ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКОГО ТЕКСТА: РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НЕ СКАЖЕТ "Я ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ В СВОЮ СТРАНУ"

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