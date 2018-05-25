Мадуро обвинил США в подготовке военного переворота в Венесуэле

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти США хотят "уничтожить Боливарианскую революцию" и запланировали устроить военный переворот, сообщил телеканал Globovision.

Ранее Мадуро объявил персоной нон грата поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона.

В ответ на действия Каракаса в Вашингтоне заявили о высылке двух дипломатов Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле

В июле прошлого года по инициативе Мадуро состоялись выборы в Национальное учредительное собрание. Оппозиция их не признала, указав, что созыв должен осуществляться через референдум. Последовали массовые протесты, которые унесли жизни более 120 человек.

Двадцатого мая в стране прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета, Мадуро победил, набрав 6,19 миллиона голосов избирателей (около 68%). Он будет возглавлять страну в 2019–2025 годах.

В российском МИД заявили, что такая позиция создает опасный прецедент. Как отметили в ведомстве, Соединенные Штаты и некоторые другие государства увязывают легитимность избирательного процесса не с позицией международных наблюдателей, а с точкой зрения отдельных стран.

Некоторые страны и международные организации назвали выборы не соответствующими демократическим стандартам и отказались признать их итоги. В частности Вашингтон объявил избрание Мадуро фиктивным.