В Киргизии задержали активного члена экстремистской организации

БИШКЕК, 25 мая — РИА Новости. Сотрудники МВД Киргизии в Ошской области задержали активного члена запрещенной в республике религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщает в пятницу пресс-служба министерства.

"Межрегиональным управлением Службы криминальной милиции была получена оперативная информация о том, что на территории областного центра Ош некий молодой человек занимается активной пропагандой идей запрещенной религиозно-экстремистской организации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во время проводимой пропаганды экстремизма он был задержан", — говорится в сообщении.

Во время задержания 20-летний житель Кара-Суйского района Ошской области оказал "активное сопротивление" сотрудникам милиции.

В результате предварительного расследования было установлено, что подозреваемый уже несколько лет состоит на оперативном учете в МВД как один из наиболее активных членов "Хизб ут-Тахрир"*.

Во время проведенного в его доме обыска были обнаружены и изъяты 38 книг, 6 компьютерных дисков и 8 тетрадей, в которых содержались "идеи религиозно-экстремистского течения". Изъятая литература уже направлена на теологическую экспертизу.

В отношении задержанного возбуждено дело по статье "Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций" уголовного кодекса Киргизии.

"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УВД города Ош, расследование продолжается", — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

*Террористическая организация, запрещенная в России