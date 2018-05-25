В Киргизии задержали активного члена экстремистской организации

БИШКЕК, 25 мая — РИА Новости. Сотрудники МВД Киргизии в Ошской области задержали активного члена запрещенной в республике религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщает в пятницу пресс-служба министерства.
Во время задержания 20-летний житель Кара-Суйского района Ошской области оказал "активное сопротивление" сотрудникам милиции.
В результате предварительного расследования было установлено, что подозреваемый уже несколько лет состоит на оперативном учете в МВД как один из наиболее активных членов "Хизб ут-Тахрир"*.
Во время проведенного в его доме обыска были обнаружены и изъяты 38 книг, 6 компьютерных дисков и 8 тетрадей, в которых содержались "идеи религиозно-экстремистского течения". Изъятая литература уже направлена на теологическую экспертизу.
В отношении задержанного возбуждено дело по статье "Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций" уголовного кодекса Киргизии.
"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УВД города Ош, расследование продолжается", — подчеркивается в сообщении пресс-службы.
*Террористическая организация, запрещенная в России