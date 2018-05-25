В Мексике неизвестные жестоко расправились с журналисткой прямо в ее доме

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мексиканская журналистка жестоко убита в ее доме, сообщила прокуратура штата Нуэво-Леон.

Алисия Диас Гонсалес, сотрудница газеты Financiero, была обнаружена в своем доме в городе Монтеррей (административный центр штата) с многочисленными колотыми ранениями в области шеи.

Национальная комиссия по правам человека призвала прокуратуру штата провести немедленное расследование убийства журналистки и в случае необходимости защитить ее близких. Отмечается, что тело 52-летней женщины обнаружил ее сын.

Мотивы злоумышленников пока неясны. Коллеги убитой журналистки сообщили, что она освещала деятельность местных компаний и налоговую тематику, не касаясь чувствительной информации.