В Канаде разыскивают двух подозреваемых в подрыве самодельной бомбы

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в подрыве самодельной бомбы в одном из ресторанов канадского города Миссиссога.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в ресторане Bombay Bhel в ночь на пятницу пострадали 15 человек.

"Двое подозреваемых привели в действие самодельное взрывное устройство… и бежали с места происшествия", — говорится в заявлении полиции района Пил в Twitter.

Правоохранители просят помощи граждан для установления личности предполагаемых нарушителей.