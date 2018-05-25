Бывшая правящая коалиция Малайзии просит отдать деньги, изъятые у ее главы

БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. Потерпевшая поражение на выборах в Малайзии 9 мая коалиция политических партий "Объединенная малайская национальная организация" (ОМНО) обратилась к полиции с просьбой вернуть изъятые у экс-премьера Наджиба Разака наличные деньги, сообщает в пятницу интернет-версия газеты The Star со ссылкой на заявление ОМНО, сделанное поздно вечером в четверг.

В заявлении ОМНО, правившей страной 61 год, с момента обретения независимости, говорится, что изъятые при обысках наличные деньги, которые полиция нашла на квартирах, принадлежащих семье экс-премьера, являются собственностью политического объединения и находились на хранении. Деньги были получены коалицией ОМНО в качестве спонсорских средств во время избирательной кампании 2018 года, и не были полностью истрачены. Обыски прошли в тот момент, когда функционеры объединения готовились перевезти их в штаб-квартиру ОМНО, говорится в документе, который цитирует издание.

Во время двухдневного обыска в четырех резиденциях экс-премьера на прошлой неделе было найдено большое количество наличных денег в малайзийских ринггитах, сингапурских и американских долларах. По предварительным данным, опубликованным СМИ со ссылкой на полицию, общая сумма найденных наличных составляла более 30 миллионов долларов США. Обыски проводились в рамках расследования коррупции в государственном инвестиционном фонде 1MDB, из которого, по подозрениям правоохранительных органов Малайзии и США, пропали более 5,5 миллиарда долларов, включая значительные средства, позже "отмытые" через банки и частные компании на территории США.

Фонд 1MDB был создан по инициативе Наджиба Разака. В 2011 году в зарубежных и малайзийских СМИ были опубликованы документы, отражающие движение части средств фонда, включая переводы через ряд счетов на личные счета Наджиба Разака, занимавшего пост премьер-министра страны.

В пятницу на пресс-конференции в Куала-Лумпуре начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями полиции Малайзии Амар Сингх уточнил сумму обнаруженных при обысках наличных, заявив, что всего в квартирах, принадлежащих членам семьи экс-премьера было найдено 28,6 миллиона долларов.

Дело о хищениях из фонда 1MDB и роли бывшего премьера в скандале с фондом, ранее закрытое судом и прокуратурой Малайзии, было возобновлено новым правительством во главе с премьер-министром Махатхиром Мохамадом после победы на выборах оппозиционной коалиции "Альянс Надежды". Скандал вокруг фонда 1MDB и связанные с ним обвинения в адрес прежнего правительства в коррупции стали одной из главных причин победы оппозиции на выборах.

Национальная антикоррупционная комиссия Малайзии на этой неделе дважды допросила бывшего премьера в связи с возобновленным расследованием коррупции в фонде 1MDB. Обвинения экс-премьеру и другим вероятным фигурантам дела пока не предъявлены. По словам руководителей антикоррупционной комиссии, им необходимо допросить еще двоих ключевых свидетелей, прежде чем будет принято решение о предъявлении обвинений подозреваемым или дело в их отношении будет прекращено.

Наджибу Разаку и членам его семьи с первого дня возобновленного следствия временно запрещен выезд из страны.