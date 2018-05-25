Додон заявил, что экономика Молдавии открыта для российских инвесторов

КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Потенциал экономических отношений Молдавии и России реализуется не полностью, хотя молдавская экономика открыта для российских инвесторов, сообщил президент республики Игорь Додон на странице в Facebook.

"Я отметил открытость молдавской экономики для российских инвесторов. Обратил внимание на то, что Российская Федерация входит в число крупнейших торговых партнеров Молдовы, однако потенциал наших экономических связей реализован далеко не в полном объеме", — заявил Додон на встрече с представителями российских деловых кругов в рамках ПМЭФ-2018.

По словам президента, речь идет не только о торговле, но и производственной кооперации, создании совместных предприятий, трансфере технологий, об инфраструктурных, транспортных и логистических проектах.

"Молдова может заинтересовать российский бизнес тем, что подписала Соглашение о свободной торговле и со странами СНГ, и со странами ЕС (DCFTA), и с Турцией, а выгодное географическое расположение между Европой и Россией делает нашу страну привлекательной для развития бизнеса в этом регионе", — сообщил Додон.

Он пригласил российских бизнесменов на Экономический форум, который пройдет 20-22 сентября в Кишиневе и станет площадкой для ведения переговоров и заключения контрактов.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.