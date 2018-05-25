США могут вести новые санкции против КНДР, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Администрация президента США рассматривает возможность применения новых ограничительных мер против КНДР уже в начале следующей недели, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил в письме к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным запланированное на 12 июня в Сингапуре проведение саммита. Трамп объяснил свое решение недавними"враждебными" высказываниями Пхеньяна.
Американский лидер подчеркнул, что саммит отменяется, при этом Трамп не исключил возможность встречи с Ким Чен Ыном в будущем.
Ранее Совбез ООН ввел санкции против Пхеньяна за проведение ядерных и ракетных испытаний. Вашингтон также ввел целый ряд ограничительных мер, которые распространяются и на третьих лиц, нарушающих международные запреты на сотрудничество с КНДР.