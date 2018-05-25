США не заинтересованы в деэскалации ситуации вокруг КНДР, заявили в Совфеде

ТОКИО, 25 мая — РИА Новости, Ксения Нака. США стратегически не заинтересованы в смягчении напряженности на Корейском полуострове, заявил замглавы комитета по международным делам Совета Федерации, координатор парламентского Евразийского диалога Андрей Климов российским журналистам в Токио.

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил в письме к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита 12 июня в Сингапуре из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

"Если Сеул и Токио все ставки (в отношении КНДР – ред.) будут делать на Вашингтон, то вряд ли они далеко продвинутся. Потому что в Вашингтоне в глобальном и стратегическом плане не были заинтересованы (в улучшении отношений с КНДР – ред.) ни при Обаме, ни до Обамы, ни сейчас. Потому что любое смягчение напряженности на Корейском полуострове снимает мотивацию размещения американских военных баз на территории Японии и Южной Кореи, и при этом теряется возможность контролировать с этих баз большую площадь, а именно Россию и Китай. И в этом отношении дело выходит далеко за рамки Корейского полуострова", — сказал Климов.