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В Совфеде рассказали о причине отмены саммита США и КНДР

Сюжет:
Срыв саммита США и КНДР (42)
06:1925.05.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкАндрей Климов. Архивное фотоАндрей Климов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТОКИО, 25 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Непредсказуемая политическая ситуация в США стала одним из факторов отмены саммита с КНДР, и в решении президента Дональда Трампа есть своя логика, заявил замглавы комитета по международным делам Совета Федерации, координатор парламентского Евразийского диалога Андрей Климов российским журналистам в Токио.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании Центральной военной комиссии. 18 мая 2018
© REUTERS / KCNA
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Трамп в четверг сообщил в письме к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита 12 июня в Сингапуре из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Президент США заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

"Вопреки распространенному мнению, власти Пхеньяна очень предсказуемы. Если лидер принимает решение, то оно автоматически будет выполнено. В отличие от США, где сложился политический казус, когда ветви власти блокируют решения друг друга. К тому же США зависят от внутриполитической обстановки: в ноябре будут выборы в нижнюю палату конгресса, довыборы в сенат и перевыборы губернаторов. И это сейчас для Трампа, республиканцев и демократов гораздо важнее внешнеполитических событий, и все свои действия, в том числе и на международной арене, они сверяют с этим", — сказал Климов.

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
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"У Трампа своя логика, просто она своеобразная. Если бы саммит состоялся, сенсации бы не было. Изначально позиции сторон были различны. Пхеньян говорит: мы уничтожаем полигон, потому что мы разработали боезаряды и ракеты, но мы не будем это наращивать, и вот с этого уровня давайте обсуждать, куда двигаться. Трамп говорит: все уничтожьте, мы все проверим, после чего подумаем. И сейчас он говорит, что не может встречаться, хотя изначально американским дипломатам позиция Пхеньяна была известна", — добавил Климов.

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
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В ходе визита члена "Единой России" Климова в Токио состоялись встречи с председателем комитета по международным делам и обороне палаты советников Синго Миякэ, обсуждались вопросы российско-японских отношений и международной обстановки, расширения межпарламентских связей. Состоялись контакты на межпартийной основе с партиями правящей коалиции Японии, прежде всего, с Либерально-Демократической партией Японии. Обсуждались вопросы проведения в октябре в Москве большого слета азиатских парламентских партий с приглашением партий из Латинской Америки и Африки, всего около 300 партий. Были проведены встречи с экспертами на платформе Аналитического комитета в рамках Евразийского диалога. Состоялись переговоры с Советом дружественных обменов Японии, в рамках которых обсуждались вопросы смягчения визового режима, а также перспективы проведения в Токио в мае 2019 года одного из этапов четвертого Трансконтинентального фестивального марафона "От Атлантики до Тихого океана". До сих пор марафон не включал страны Азии.

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