В Южной Корее вновь арестовали российское судно

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Российское судно "Николай Касаткин" арестовали в порту южнокорейского Пусана после жалоб экипажа на долги, несколько моряков уже вернулись на родину, сообщил РИА Новости инспектор Международной федерации транспортных рабочих во Владивостоке Петр Осичанский.

Судно принадлежит сахалинской компании "Парус", которая уже сталкивалась с подобными проблемами в прошлом. Так, в декабре 2016 года экипаж "Николая Касаткина" несколько недель бастовал в Амстердаме, из-за того что "Парус" не выплачивал им зарплату, амстердамская портовая инспекция тогда запретила судну выходить в море.

"Нам несколько дней назад поступило письмо, что в порту начали процедуру ареста. Она проходит в течение суток, поэтому судно уже арестовано. Три члена экипажа из Калининграда обратились в пусанский офис ITF, где им оплатили билеты домой, моряки получили по 500 долларов авансом. У них заканчивалась виза, и они решили уехать. Оставшиеся на борту – сахалинцы и приморцы", — сказал собеседник.

Он сообщил, что, со слов капитана судна и судовладельца, моряки получили деньги за март, а за апрель получат, когда судовладелец продаст свою продукцию.

"У компании на всех судах проблемы – с "Селенги" экипаж списался без денег, получив лишь гарантийное письмо об оплате. Другое судно – "Солярис" — также моряки без денег в Китае", — добавил собеседник.