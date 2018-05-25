На Кубе обнаружили второй "черный ящик" разбившегося самолета

Спасатели, работающие на месте падения самолета на Кубе. 18.05.2018

Спасатели, работающие на месте падения самолета на Кубе. 18.05.2018

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Специалисты обнаружили второй "черный ящик" авиалайнера Boeing 737-200, разбившегося на Кубе неделю назад, сообщает портал Cuba Debate.

Директора национального института гражданской авиации сообщил, что "черный ящик" был обнаружен сотрудниками комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

Авиалайнер Boeing 737-200, 18 мая выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. По данным СМИ, на борту самолета находились 113 человек, включая членов экипажа, 111 из них погибли, две женщины находятся в критическом состоянии.

Первый бортовой самописец был обнаружен на следующий день после авикатастрофы.

Разбившийся Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh. Главное управление гражданской авиации Мексики приостановило работу Damojh на время проверки ее деятельности.