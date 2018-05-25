США запретили ввоз хлопка и хлопковой продукции из Туркмении

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Соединённые Штаты запретили ввоз хлопка и продукции из хлопка из Туркменистана, сообщается на сайте управления пограничной и таможенной охраны США.

Решение датировано 18 мая.

Мотивационная часть решения не опубликована. Однако ранее сообщалось, что за такое решение выступали активисты, по данным которых, в производстве некоторой продукции из Средней Азии используется рабский труд.

Решение де-факто пролоббировала коалиция Cotton Campaign, которая ратует за искоренение детского и рабского труда в хлопковой отрасли. Ранее группа добилась отказа от закупки туркменского хлопка такими крупными торговыми сетями, как Inditex, IKEA и H&M. Организация уже приветствовала решение американских таможенных властей.

Сами США — ведущий экспортер сырого хлопка, на них приходится около трети мирового экспорта, еще треть примерно поровну поставляют на мировой рынок Бразилия, Индия и Австралия. Доля Туркмении — около 2%.