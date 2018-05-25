Сингапур выразил сожаление в связи с отменой встречи Трампа и Ким Чен Ына

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Сингапура выразило сожаление в связи с отменой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна была пройти на территории этой страны.

"Сингапур сожалеет, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына не состоится 12 июня 2018 года. Сингапур надеется, что диалог и усилия, направленные на достижение прочного мира и стабильности на Корейском полуострове, будут продолжены", — говорится в заявлении.

Ранее Трамп сообщил в письме лидеру КНДР, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна, хотя готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

В Белом доме также заявили, что неделю назад сорвалась встреча групп по подготовке саммита. Как рассказали в ведомстве, заместитель главы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре для обсуждения деталей логистики, но они так и не объявились.