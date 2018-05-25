Сингапур выразил сожаление в связи с отменой встречи Трампа и Ким Чен Ына

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Сингапура выразило сожаление в связи с отменой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна была пройти на территории этой страны.
Ранее Трамп сообщил в письме лидеру КНДР, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна, хотя готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.
В Белом доме также заявили, что неделю назад сорвалась встреча групп по подготовке саммита. Как рассказали в ведомстве, заместитель главы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре для обсуждения деталей логистики, но они так и не объявились.