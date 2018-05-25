В Черкассах убили депутата от "Батькивщины"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Черкассах убит депутат областного совета от партии "Батькивщина", бывший заместитель городского главы Анатолия Бондаренко Сергей Гура. Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Преступление было совершено вечером в четверг. Мужчина напал на офис партии "Черкащани". По свидетельству телохранителя депутата, некий Николай Гончар произвел два выстрела в область грудной клетки и головы Гуры.

Охранник пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот достал гранату.

На месте преступления правоохранители обнаружили труп депутата и две гранаты типа РГД и Ф-1.

Потерявшего сознание Гончара госпитализировали. Сейчас, как сообщил начальник национальной полиции Сергей Князев, он находится под конвоем в больнице. По данным издания "Главком", Гончар — бывший охранник Гуры.

СМИ отмечают, что Сергей Гура в криминальных кругах был известен по прозвищу "Гурентий".