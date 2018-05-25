В Черкассах убили депутата от "Батькивщины"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Черкассах убит депутат областного совета от партии "Батькивщина", бывший заместитель городского главы Анатолия Бондаренко Сергей Гура. Об этом сообщает издание "Обозреватель".
Охранник пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот достал гранату.
На месте преступления правоохранители обнаружили труп депутата и две гранаты типа РГД и Ф-1.
Потерявшего сознание Гончара госпитализировали. Сейчас, как сообщил начальник национальной полиции Сергей Князев, он находится под конвоем в больнице. По данным издания "Главком", Гончар — бывший охранник Гуры.
СМИ отмечают, что Сергей Гура в криминальных кругах был известен по прозвищу "Гурентий".