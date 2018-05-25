Часть Тбилиси и регионы Грузии остались без света из-за аварии на ГЭС

ТБИЛИСИ, 25 мая – РИА Новости. Часть Тбилиси и регионов Грузии на пару часов остались без электроэнергии из-за аварии на Ингури ГЭС, сообщила Государственная электросистема Грузии.

"В четверг в 21.00 (20.00 мск – ред.) аварийно был отключен Ингури ГЭС, что вызвало дефицит электроэнергии в энергосистеме, в результате чего нескольким регионам страны и части Тбилиси не поддавалась электроэнергия. На данный момент подача электроэнергии в Тбилиси полностью возобновлена", — говорится в заявлении.

По данным ведомства, подача света регионам осуществляется поэтапно за счет существующего резерва и импорта.

Грузинский Первый канал сообщает, что из-за возникшего дефицита электроэнергии Грузии пришлось срочно покупать электроэнергию из трех соседних стран. В настоящее время электроэнергия поступает в Грузию из Турции — 300 мегаватт, Армении – 101 мегаватт, России – 14 мегаватт.

Специалисты приступили к изучению причин аварии на Ингури ГЭС. Они предполагают, что повреждена одна из труб.