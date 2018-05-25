Четырех сотрудников внешней разведки Франции обвинили в шпионаже на Китай

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Четырем сотрудникам главного управления внешней безопасности (DGSE) минобороны Франции предъявлены обвинения в шпионаже, пишет газета Monde.

По данным издания, французские разведчики были завербованы спецслужбами Китая и осуществляли шпионаж в его пользу.

Сообщается, что обвиняемые были задержаны еще в декабре 2017 года в ходе расследования, проводимого главным управлением внутренней безопасности (DGSI) МВД – ведомством, исполняющим роль контрразведки в Пятой республике.

Радиостанция France Info со ссылкой на заявление минобороны сообщает, что в шпионаже обвиняются три фигуранта расследования — два бывших сотрудника DGSE и подруга одного из них. Кроме того, по данным France Info, военные не называют государство, в пользу которого шпионили обвиняемые.