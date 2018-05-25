ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Официальный магазин подарков Белого дома после заявления президента США Дональда Трампа об отказе от переговоров с северокорейским лидером распродаёт со скидкой памятные монеты, которые были посвящены этой встрече, следует из предложений на сайте магазина.
Стоимость лота, который продавался ранее за 24,95 доллара, упала на пять долларов — до 19,95.
Ранее сообщалось, что военное управление Белого дома отчеканило памятную монету к первому американо-северокорейскому саммиту, запланированному на 12 июня в Сингапуре. Всего сделали 250 памятных монет.
"Если саммит не состоится, вы можете потребовать возврата денег, хотя большинство говорят, что хотят иметь это напоминание о политической истории, независимо от судьбы встречи", — говорится в комментарии к лоту.
Ранее Трамп сообщил в письме лидеру КНДР, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна, хотя готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.
В Белом доме также заявили, что неделю назад сорвалась встреча групп по подготовки саммита. Как рассказали в ведомстве, заместитель главы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре, но они так и не объявились. На встрече перед саммитом планировалось проработать логистику переговоров мировых лидеров.