В США распродают со скидкой памятные монеты, приуроченные к саммиту с КНДР

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Официальный магазин подарков Белого дома после заявления президента США Дональда Трампа об отказе от переговоров с северокорейским лидером распродаёт со скидкой памятные монеты, которые были посвящены этой встрече, следует из предложений на сайте магазина.

Стоимость лота, который продавался ранее за 24,95 доллара, упала на пять долларов — до 19,95.

Ранее сообщалось, что военное управление Белого дома отчеканило памятную монету к первому американо-северокорейскому саммиту, запланированному на 12 июня в Сингапуре. Всего сделали 250 памятных монет.

На лицевой стороне изображены лидеры двух государств на фоне флагов США и КНДР. На обратной — силуэт Белого дома, президентского самолёта и печать президента США.

"Если саммит не состоится, вы можете потребовать возврата денег, хотя большинство говорят, что хотят иметь это напоминание о политической истории, независимо от судьбы встречи", — говорится в комментарии к лоту.

Ранее Трамп сообщил в письме лидеру КНДР, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна, хотя готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

В Белом доме также заявили, что неделю назад сорвалась встреча групп по подготовки саммита. Как рассказали в ведомстве, заместитель главы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре, но они так и не объявились. На встрече перед саммитом планировалось проработать логистику переговоров мировых лидеров.