Украинский участник Евровидения сравнил поездку в Россию с "обидой мамы"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. "Выступать в России — это все равно, что обидеть маму", заявил представитель Украины на международном песенном конкурсе Евровидение-2018 певец Melovin.

Артист отметил, что его приглашали приехать в Россию и предлагали "сумасшедшие гонорары", однако певец постоянно отказывался.

"Приглашали, но нет — не время. Предлагали везде: и в Донецке, и еще где-то. Звали, приглашали — сумасшедшие гонорары. Нет, конечно, не могу. Это то же самое для меня, как просто маму обидеть" — сказал он в ответ на вопрос телеведущей канала "112 Украина" о намерении поехать выступать в Россию.

Также певец уточнил, что был в Крыму еще до воссоединения полуострова с Россией.

Евровидение-2018 прошло в Лиссабоне. По итогам голосования победителем конкурса стала исполнительница из Израиля Нетта с песней Toy. Представитель Украины Melovin занял 17-е место с песней Under the Ladder. Участница из России Юлия Самойлова не смогла набрать достаточно голосов зрителей и судей, чтобы пройти в финал.