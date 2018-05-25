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В мире

"Они убивают детей и пенсионеров". Украина снова атакует Донбасс

08:0025.05.2018
(обновлено: 08:07 25.05.2018)
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© AFP 2018 / Anatolii StepanovУкраинские военные готовятся к боям в Авдеевке, Донецкая областьУкраинские военные готовятся к боям в Авдеевке, Донецкая область
© AFP 2018 / Anatolii Stepanov

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. В Донбассе продолжаются бои между армией Украины и вооруженными силами непризнанных республик. В зоне особой опасности — города Горловка и Докучаевск. Киев стремится запугать местных жителей. На днях стало известно о гибели пенсионеров — некоторые из них пережили Великую Отечественную войну. Корреспондент РИА Новости поговорил с ополченцами и жителями ДНР, пытаясь понять, почему украинские войска активизировались.

Захват "серых зон"

Бойцы ополчения ДНР на линии разграничения. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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В ДНР отчитались о ликвидации пятерых диверсантов в гражданской одежде
Новая атака Киева на Донбасс началась с диверсии: подрыва Штеровского моста. Затем украинские военные попытались ворваться в Горловку — стратегически важный город, захват которого позволил бы отрезать ДНР от ЛНР. Ответный огонь заставил атакующих отступить, однако они закрепились на стратегически важных позициях, известных как "серые зоны". Речь идет о нейтральной полосе, не занимаемой ни одной из сторон.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкЖительница демонстрирует разбитое окно в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 21 мая 2018 года
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жительница демонстрирует разбитое окно в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 21 мая 2018 года

В Минских соглашениях "серые зоны" не упоминаются, тем не менее без сохранения этого буфера перемирие в Донбассе невозможно. Украина последовательно берет под контроль ничейную землю, выводя свои войска на подступы к городам ДНР. В результате ВСУ окапываются на выгодных позициях, позволяющих обстреливать непризнанные республики.

В Донецке и Луганске действия Украины называют "ползучим наступлением" и считают откровенной провокацией. Если бы непризнанные республики попробовали отстоять нейтралитет "серых зон", их бы обвинили в нарушении перемирия: международные наблюдатели в этом конфликте зачастую играют на стороне Украины.

Бои под Горловкой

Бойцы ополчения Донбасса. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В ДНР рассказали о срыве плана ВСУ занять Горловку‍
Собеседники РИА Новости в ДНР и ЛНР считают, что терпеть "ползучее наступление" последних месяцев было ошибкой. К тому же все обернулось возобновлением активных боевых действий. "Мы только и слышали, что армия Донецкой республики не нарушает Минские соглашения, не применяет тяжелое вооружение, не идет вперед, ограничивается окопной войной. А Украина тем временем захватывает без сопротивления территории все ближе и ближе к нашим рубежам. Так, они сейчас заняли нейтральную зону под Горловкой, буквально месяц назад — Донецкую фильтровальную станцию, и город почти неделю был без воды, пока станцию не отбили", — рассказал агентству школьный учитель из Донецка, активист компартии ДНР Артем Сальник.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкУчастники торжественного шествия в Донецке, посвященного Дню самопровозглашенной Донецкой народной республики. 11 мая 2018 года
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Участники торжественного шествия в Донецке, посвященного Дню самопровозглашенной Донецкой народной республики. 11 мая 2018 года

По его словам, давление Украины на Горловку могло быть частью "ползучего наступления". "Наверное, они хотели продвинуться вперед и закрепиться на занятых позициях, потихоньку брать город в полукольцо, чтобы потом окружить. Однако их атака была отбита, и армию Украины отбросили на прежние позиции", — говорит школьный учитель.

Провал попытки взять Горловку не означал прекращения боев, даже краткосрочного. "Я живу в прифронтовом районе в Донецке, как раз сейчас у нас началась канонада, очень сильно лупят", — свидетельствует Сальник. Одновременно Украина активизировалась на подступах к городу Докучаевску и сосредоточила мощную группировку войск в окрестностях Мариуполя для нападения на ДНР с юга.

© Фото из личного архива Артема СальникаАктивист компартии ДНР Артем Сальник
© Фото из личного архива Артема Сальника
Активист компартии ДНР Артем Сальник

"Акция устрашения"

Ополченец Айо Бенесс объяснил РИА Новости, что докучаевский театр боевых действий — самый напряженный после Горловки. Украина ведет обстрел мирной инфраструктуры города, включая Флюсо-доломитный комбинат, находящийся на линии соприкосновения.  

"Войска, верные Киеву, бьют по городу из минометов, всюду полно воронок от снарядов, много разрушенных зданий. Завод постоянно под обстрелом, и там люди работают лишь по четыре часа в день, в большой опасности. Войска Украины обстреляли автотранспортное предприятие, снаряд попал в остановку, которая находится рядом, а мимо проезжал автобус. Погибла женщина в автобусе", — говорит Бенесс. По его словам, в окрестностях школы под обстрелом погибли мирные жители-пенсионеры.

Женщина у окна жилого дома в центре города Ясиноватая. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В ДНР заявили о появлении новой "горячей точки" в Донбассе
Это подтверждает и Артем Сальник: "Страшно, что убивают пенсионеров, которые прошли Великую Отечественную войну, потом восстанавливали из руин Донбасс, а сейчас их "благодарят" наследники фашистов". На информационных ресурсах ДНР приводятся данные о жертвах. Так, нынешнее наступление Украины на Горловку оборвало жизнь 86-летней пенсионерки Татьяны Рябоконь.

Некоторые действия Украины можно объяснить только попытками запугать мирных жителей. "Несколько дней тому назад фашисты обстреляли из 122-миллиметровых орудий поселок Казацкое под Новоазовском. Он находится далеко от линии огня, там нет вообще наших войск. Это было целенаправленной акцией устрашения проживающих там крестьян", — говорит Бенесс.

© Фото из личного архива Айо БенесаАнтифашист Айо Бенесс
© Фото из личного архива Айо Бенеса
Антифашист Айо Бенесс

Нападение на чемпионат

Олег Мамиев. Архивное фото
© Фото : информационное агентство "Новороссия"
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Жители ДНР и ЛНР и ополченцы задаются вопросом: почему Украина открыто нарушает Минские соглашения? Причин называют две — приближение чемпионата мира по футболу в России и резкое снижение рейтингов президента Петра Порошенко. Часто высказывают мнение, что активные боевые действия в Донбассе выгодны главе государства, поскольку позволяют консолидировать вокруг него часть национал-патриотического электората. "Внутренние распри властей все нарастают в свете близящихся выборов. Порошенко ставит на отвлечение внимания от экономики и коррупционных скандалов", — говорит РИА Новости житель ДНР Евгений Голышкин.

Другие собеседники РИА Новости в ДНР и ЛНР отмечают, что крупные спортивные старты — трудное время для непризнанных республик, поскольку связывают руки Москве. Особенно кровопролитным был предыдущий чемпионат мира по футболу, в июне-июле 2014-го. Обострение боевых действий отмечалось также на Пасху этого года и когда в России проходили президентские выборы.

Как считает украинский политолог Руслан Бортник, в Киеве уверены: Москве в мае-июле нужно затишье в Донбассе. "Ожидается, что в это время Кремль будет более мягко реагировать на кризисы. Повторяется ситуация Олимпиады 2008 года, когда Грузия атаковала Южную Осетию. Саакашвили проверял, насколько Россия готова вмешаться. Сейчас — то же самое, и это можно назвать военно-политическим шантажом, вилкой между эскалацией в Донбассе и потенциальными проблемами для чемпионата мира, ведь один из городов, принимающих турнир, Ростов-на-Дону, находится недалеко от зоны боевых действий", — объясняет политолог.

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