"Европа нам поможет, Запад — с нами!" Кто защищает русские школы в Латвии

Владимир Веретенников
Под обращением к премьер-министру и cейму Латвии по поводу поправок, принятых к закону "Об образовании", подписались 115 депутатов Европейского парламента. Документ осуждает фактическую ликвидацию обучения на русском языке в школах национальных меньшинств и требует пересмотреть закон.
Против "генеральной линии"
Инициаторами выступили депутаты Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов и Андрей Мамыкин. В документе подчеркивается, что русские — одно из традиционных лингвистических меньшинств Европейского союза, и власти должны соблюдать их права. Авторы обращения напоминают: "Рамочная конвенция о защите прав национальных меньшинств", ратифицированная в том числе Латвией, предусматривает, что при значительном спросе обучение должно проводиться на родном языке. А такой спрос со стороны русскоязычных жителей Латвии, безусловно, есть. Кроме того, в резолюции ЕП 2004 года, принятой перед вступлением Латвии в Европейский союз, оговаривается необходимость преподавания и проведения экзаменов на родном языке. Эти рекомендации, по мнению Мамыкина и Митрофанова, актуальны до сих пор.
Вторая проблема — антироссийские настроения. "Вопреки распространенному стереотипу, большинство европейских депутатов вовсе не русофобы. Но они не хотят противопоставлять себя "генеральной линии" Евросоюза. И эта внутренняя самоцензура заставляет в принципе демократично настроенных людей "на всякий случай" воздерживаться от поддержки любой инициативы, хоть как-то связанной с Россией. Да, мы живем во времена новой холодной войны. Некоторые коллеги мне открыто говорили: "Хочу подписать письмо в защиту русских школ Латвии, поскольку я вам сочувствую. Но вот мои политические противники в этом разбираться не станут и обвинят меня в том, что я ставленник Путина". И это реальная угроза — в некоторых странах ЕС политиков травят даже за антироссийскую позицию, но недостаточно выраженную", — говорит Митрофанов.
Смелые "дураки"
В свою очередь, Андрей Мамыкин рассказал РИА Новости, что многие из депутатов ЕП отреагировали с недоумением: "Как подобное может происходить в стране ЕС?" "Впервые так много депутатов напрямую обращаются к латвийским властям. Сбор подписей продолжается. Тут главным было начать. Как только нашлись первые желающие, подтянулись и другие: "А я тоже хочу подписаться". Не знаю, скольких еще удастся уговорить, — надеюсь, многих. Уже сейчас подписей европарламентариев в нашем распоряжении значительно больше, чем латвийских депутатов, проголосовавших в сейме за изгнание русского языка из школ нацменьшинств. А ведь за некоторых депутатов голосовали до миллиона человек и больше. И это вы называете "меньшинством"?" — говорит Мамыкин.
Но сразу по завершении дебатов Мамыкин и Тоом подали новую петицию. "Некоторым коллегам из стран Западной Европы пришлось специально показывать паспорта неграждан государств Балтии, поскольку они не верили в само существование такого статуса, — рассказывает Мамыкин. — Переспрашивали: "Но, наверное, у этих людей есть гражданство каких-либо других стран, например России?" И мы терпеливо объясняли: "Нет, неграждане — это постоянные жители Эстонии и Латвии, они здесь работают и платят налоги. У них нет никакого гражданства".
Доносы о русских беседах
Русский язык в Латвии запрещают не только в школах — во всех учреждениях. Скоро это коснется и частных вузов. Для многих из них это будет приговором — ведь к ним и обращаются потому, что русские студенты могут там обучаться на родном языке. За это и платят. Теперь русских хотят лишить и такой возможности.
На вопрос РИА Новости о том, что он собирается предпринять, Эйгим ответил: "Свои действия на случай, если языковая инспекция подаст в суд, я озвучу после того, как это случится. Я продолжаю работу и уверен, что моих знаний государственного языка достаточно, чтобы защищать интересы даугавпилчан. Я неоднократно доказывал это в успешных переговорах с политиками в Риге".
Тогда же языковая инспекция плотно занялась мэром маленького городка Зилупе на латвийско-российской границе Олегом Агафоновым: на него донесли, что он общается с коллегами по-русски. Оштрафовав, дали полгода на то, чтобы подтянуть латышский. Мэр подучил язык, сдал экзамен — и от него отступились. Другие русскоязычные политики в Латвии теперь тоже стараются улучить время и лишний раз посидеть над учебником латышского.