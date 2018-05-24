Кадыров отреагировал на санкции Украины

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя решение Украины о введении против него и других россиян санкций, заявил, что в час беды Украине на помощь придет только Россия, а не США и их союзники.

В четверг на сайте президента Украины был опубликован список мер, которые Украина ввела против России. В санкционный список вошли 1,75 тысячи физических лиц, в том числе Кадыров.

"Порошенко мне объявляет санкции, а наши предки спасли от голодной смерти тысячи украинцев, которых голод гнал на Северный Кавказ. Чеченцы приютили, одели, обули и накормили бесчетное количество женщин, стариков, детей. Ни одному не отказали в крове, ни одного не оставили голодным. И сегодня их потомки живут в Чечне. Это не укор и не упрек. Это напоминание Порошенко, что только российские народы придут на помощь украинцам в час беды, а не американцы и их сателлиты", — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что президент Украины в попытке "понравиться своим заокеанским хозяевам, повторяет вслед за ними каждый чих". Тем не менее Кадыров написал, что относится к украинцам как к братскому славянскому народу, "который после всех бурь и потрясений все равно останется близким и родным для народов России".