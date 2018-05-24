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В мире

Белый дом рассказал о нежелании КНДР готовить встречу Ким Чен Ына и Трампа

Сюжет:
Срыв саммита США и КНДР (37)
22:5324.05.2018
(обновлено: 00:01 25.05.2018)
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© AP Photo / Alex BrandonСеверное крыло белого дома. Архивное фотоСеверное крыло белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Представители КНДР не отвечали на многочисленные попытки США связаться с ними, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

"Некоторая часть работы по подготовке (саммита США-КНДР) была остановлена, потому что мы в какой-то момент в буквальном смысле не могли заставить их снять трубку. Молчание в эфире помешало возможности сделать часть работы перед встречей", — заявил чиновник.

Президент США Дональд Трамп на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне перед отъездом в Мичиган
© REUTERS / Yuri Gripa
Политический фортель экстра-класса: Трамп сорвал встречу с лидером КНДР

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

Военное давление и новые санкции

В Белом доме также заявили, что неделю назад сорвалась встреча групп по подготовки саммита. Как рассказали в ведомстве, заместитель главы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре, но они так и не объявились. На встрече перед саммитом планировалось проработать логистику переговоров мировых лидеров.

Кроме того, в Белом доме остались недовольны тем, как прошло уничтожение ядерного полигона. В ведомстве считают, что шахты взорвали таким образом, что их можно будет использовать в будущем.

Митингующие активисты выступают против сближения с КНДР рядом с демилитаризованной зоной. 27 апреля 2018
© AFP 2018 / Ed Jones
"Закон джунглей". Эксперт о словах Трампа про "ливийский сценарий" в КНДР

Представитель Белого дома также заявил, что при уничтожении полигона не было специалистов, готовых подтвердить, что оно состоялось так, как должно было. Он отметил, что вместо международных экспертов и официальных лиц пригласили журналистов.

В Пентагоне отметили, что американские военные будут продолжать оказывать максимальное давление на КНДР, в том числе проводить учения с союзниками.

Соединенные Штаты также начали готовить новые санкции против Северной Кореи. Госсекретарь Майк Помпео выразил уверенность, что Вашингтон попросит другие страны поддержать санкции.

Семь пятниц на неделе
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Семь пятниц на неделе

Дипломатия угроз и конвульсий

Комментируя отмену саммита США и КНДР, президент России Владимир Путин отметил, что Северная Корея выполнила все обещания. По его словам, Москва рассчитывала, что после этого будет сделан значительный шаг для разрядки ситуации на Корейском полуострове.

Флаг КНДР
© Flickr / (stephan)
Палка о двух концах. США наставляют КНДР на ливийский "путь истинный"

Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, напомнил о многочисленных шагах КНДР по снижению напряженности в регионе. Среди них отказ от проведения ядерных испытаний, выдача США трех американцев, а также проведение исторической встречи с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В ответ на это Трамп проявил дипломатию угроз и конвульсий, когда отменил саммит, отметил Пушков.

Ядерные испытания долгое время были предметом недовольства оппонентов Пхеньяна. США требовали прекратить разработку ядерного оружия, угрожая КНДР санкциями. В апреле республика отказалась от дальнейших испытаний для восстановления и развития экономики.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Юрий Леонов
Сделав всё необходимое для подготовки к встрече, группа,
с чувством исполненного долга откинулась в полном составе
в креслах-качалках, развернув вашингтон пост,...и,....
и прочитала,...что встреча не состоится,...блин.
23:23
24.05.2018
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