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Конгресс США принял бюджет минобороны, позволяющий выйти из ДРСМД

19:4124.05.2018
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фотоКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла законопроект бюджета министерства обороны на 2019 фискальный год, позволяющий Соединенным Штатам выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается на официальном сайте палаты конгресса.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генсек ООН призвал США и Россию решить проблемы по ДРСМД и продлить СНВ-3
Ранее президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить предложения по мерам в отношении России в связи с предполагаемым нарушением Москвой ДРСМД.

"В свете материального нарушения ДРСМД Российской Федерацией, США имеют законное право временно прекратить действие ДРСМД полностью или частично, до тех пор, пока Российская Федерация продолжает нарушать ДРСМД", — говорится в тексте законопроекта.

Согласно документу, действия, якобы предпринятые Россией по нарушению ДРСМД, включая летные испытания, производство и владение запрещенными системами, нарушили цели и задачи ДРСМД, и, таким образом, являют собой материальное нарушение ДРСМД.

Пуск ракеты. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski
Минобороны обвинило США в производстве запрещенных ДРСМД ракет
В документе отмечается, что до тех пор, пока РФ якобы нарушает договор, США должны принять действия, чтобы побудить Россию вернуться к условиям договора, в частности, путем финансирования технического потенциала и расположения оборонных активов в Европе, чтобы защитить США и участников НАТО от ракетных систем наземного базирования РФ.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в его нарушении. В американском конгрессе даже звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Санкции США могут стать прикрытием для выхода из ДРСМД, заявил Слуцкий
Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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