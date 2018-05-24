Конгресс США принял бюджет минобороны, позволяющий выйти из ДРСМД

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла законопроект бюджета министерства обороны на 2019 фискальный год, позволяющий Соединенным Штатам выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается на официальном сайте палаты конгресса.
"В свете материального нарушения ДРСМД Российской Федерацией, США имеют законное право временно прекратить действие ДРСМД полностью или частично, до тех пор, пока Российская Федерация продолжает нарушать ДРСМД", — говорится в тексте законопроекта.
Согласно документу, действия, якобы предпринятые Россией по нарушению ДРСМД, включая летные испытания, производство и владение запрещенными системами, нарушили цели и задачи ДРСМД, и, таким образом, являют собой материальное нарушение ДРСМД.
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в его нарушении. В американском конгрессе даже звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.