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Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с Ким Чен Ыном

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19:3824.05.2018
(обновлено: 20:08 24.05.2018)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил в четверг письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в котором уведомил его, что намеченный на 12 июня в Сингапуре саммит не состоится.

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Сепаратный корейский мир, или Спасение рядового Трампа
Еще на днях представители администрации США заявляли об активной подготовке к саммиту, выражая уверенность в том, что саммит состоится. Ранее Белый дом даже разослал журналистам детали по аккредитации на саммит с пояснениями вопросов логистики, а сам Трамп заявил, что судьба саммита станет известна только на следующей неделе. Поэтому такого стремительного развития событий никто не ожидал.

Впрочем, тревожные сигналы о возможной отмене саммита стали поступать после того, как Вашингтон и Сеул начали проведение совместных военных учений, против которых выступает Пхеньян. В ответ на это, как сообщило агентство Ренхап, КНДР пригрозила отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына. Северная Корея также отказалась от проведения переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.

Долгая дорога к миру
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Долгая дорога к миру

Письмо к Ким Чен Ыну 

Около 10 утра по Вашингтону (17.00 мск) Белый дом разослал неожиданный пресс-релиз с заголовком "Письмо председателю Ким Чен Ыну". На бланке, датированном 24 мая и с гербом по центру, значилось: "Его Превосходительству Ким Чен Ыну".

Трансляция переговоров госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына . Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
США ждут от Ким Чен Ына стратегических изменений в политике
Первое предложения письма оставило довольно позитивное впечатление: "Мы крайне ценим ваше время, терпение и усилия по нашим недавним переговорам и дискуссиям, относящимся к саммиту, к которому давно стремились обе стороны и который был назначен на 12 июня в Сингапуре". Однако за этим последовало решительное "но".

"Нас проинформировали, что встреча была запрошена Северной Корей, но для нас это не имеет никакого значения. Я очень ждал того, чтобы оказаться там с вами. К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно", — говорится в письме.

Семь пятниц на неделе
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Семь пятниц на неделе

Далее следует, что Трамп полагает "неподходящим в настоящее время проводить эту давно запланированную встречу". "Данным письмом сообщаю, что к благу обеих сторон, но к невыгоде всего мира, саммит в Сингапуре не состоится. Вы говорите о ваших ядерных возможностях, но наши настолько огромны и мощны, что я молюсь Богу, чтобы их никогда не пришлось использовать", — написал Трамп.

Президент США уже не первый раз сравнивает ядерный потенциал двух стран. До этого в Twitter он публиковал заявления о "мощности его ядерной кнопки", которая значительно превосходит возможности Ким Чен Ына.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

Трансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 9 марта 2018
© AP Photo / Ahn Young-joon
"Орлы" и "решка": монетка Белого дома к переговорам с Ким Чен Ыном
Впрочем, Трамп также отметил, что между ним и северокорейским лидером был налажен "прекрасный диалог", и выразил надежду, что однажды такой саммит все же может состояться.

"Если вы измените свое решение провести этот самый важный саммит, пожалуйста, позвоните или напишите мне. Мир и Северная Корея в частности потеряли великую возможность достичь долгосрочного мира и добиться процветания и богатства. Этот упущенный шанс является поистине грустным моментом в истории", — так завершил Трамп свое послание лидеру КНДР.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что письмо было передано КНДР.

Тем временем, конгрессмены призывают США не смягчать оказываемого давления и продолжать санкционную кампанию.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына была запланирована на 12 июня в Сингапуре. Ожидалось, что лидеры обсудят возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы. При этом на фоне готовящегося саммита с обеих сторон звучали заявления, демонстрирующие недоверие и недовольство действиями или позицией другой стороны.

Ракетный паритет
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Ракетный паритет

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