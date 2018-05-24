ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил в четверг письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в котором уведомил его, что намеченный на 12 июня в Сингапуре саммит не состоится.
Впрочем, тревожные сигналы о возможной отмене саммита стали поступать после того, как Вашингтон и Сеул начали проведение совместных военных учений, против которых выступает Пхеньян. В ответ на это, как сообщило агентство Ренхап, КНДР пригрозила отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына. Северная Корея также отказалась от проведения переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.
Письмо к Ким Чен Ыну
Около 10 утра по Вашингтону (17.00 мск) Белый дом разослал неожиданный пресс-релиз с заголовком "Письмо председателю Ким Чен Ыну". На бланке, датированном 24 мая и с гербом по центру, значилось: "Его Превосходительству Ким Чен Ыну".
"Нас проинформировали, что встреча была запрошена Северной Корей, но для нас это не имеет никакого значения. Я очень ждал того, чтобы оказаться там с вами. К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно", — говорится в письме.
Далее следует, что Трамп полагает "неподходящим в настоящее время проводить эту давно запланированную встречу". "Данным письмом сообщаю, что к благу обеих сторон, но к невыгоде всего мира, саммит в Сингапуре не состоится. Вы говорите о ваших ядерных возможностях, но наши настолько огромны и мощны, что я молюсь Богу, чтобы их никогда не пришлось использовать", — написал Трамп.
Президент США уже не первый раз сравнивает ядерный потенциал двух стран. До этого в Twitter он публиковал заявления о "мощности его ядерной кнопки", которая значительно превосходит возможности Ким Чен Ына.
"Если вы измените свое решение провести этот самый важный саммит, пожалуйста, позвоните или напишите мне. Мир и Северная Корея в частности потеряли великую возможность достичь долгосрочного мира и добиться процветания и богатства. Этот упущенный шанс является поистине грустным моментом в истории", — так завершил Трамп свое послание лидеру КНДР.
Позднее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что письмо было передано КНДР.
Тем временем, конгрессмены призывают США не смягчать оказываемого давления и продолжать санкционную кампанию.
Встреча Трампа и Ким Чен Ына была запланирована на 12 июня в Сингапуре. Ожидалось, что лидеры обсудят возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы. При этом на фоне готовящегося саммита с обеих сторон звучали заявления, демонстрирующие недоверие и недовольство действиями или позицией другой стороны.