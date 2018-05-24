В Польше разочаровались результатом расследования ЕК в отношении "Газпрома"

ВАРШАВА, 24 мая — РИА Новости. Польша разочарована результатом расследования Еврокомиссии (ЕК) в отношении "Газпрома", заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский.

Еврокомиссия ранее в четверг сообщила, что завершила без штрафа антимонопольное дело в отношении "Газпрома", инициированное еще в 2012 году. При этом ЕК наложила на российский газовый холдинг ряд обязательств по обеспечению свободных поставок газа по конкурентным ценам в страны Центральной и Восточной Европы.

ЕК "имеет четкую обязанность соблюдения защиты принципов общего рынка и решительной борьбы с недобросовестными практиками, которые являются вредными для потребителей в ЕС". "Поэтому мы разочарованы тем, что многолетнее антимонопольное разбирательство в отношении "Газпрома" завершилось без наложения штрафов, отсутствием возмещения убытков для пострадавших компаний", — цитирует замглавы польского МИД агентство РАР.

По оценке Шиманьского, решение ЕК вызывает особое беспокойство "в контексте агрессивной политики России по отношению к ЕС и его государств-членов", давая "сигнал, что ЕС согласится на многолетнюю российскую практику использования "Газпрома" как инструмента внешней политики в отношении государств Центрально-Восточной Европы".