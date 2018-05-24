Опубликованы кадры взрыва ядерного полигона в КНДР

Отказ КНДР от ядерных и ракетных испытаний (133)

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Южнокорейское агентство Ренхап опубликовало видео взрыва ядерного полигона Пхунгери.

На кадрах показана подготовка к уничтожению полигона, работа международных экспертов, а также сам момент взрыва.

На полигоне были взорваны три испытательные шахты. Военные также уничтожили наземные пункты наблюдения, здания охраны и различные обслуживающие объекты. Отмечается, что взрыв не вызвал утечку радиации в окружающую среду.

Ядерные испытания долгое время были предметом недовольства оппонентов Пхеньяна. США требовали прекратить разработку ядерного оружия, угрожая КНДР санкциями.

В апреле республика отказалась от дальнейших испытаний для восстановления и развития экономики.

В четверг президент США Дональд Трамп отменил планирующуюся встречу с северокорейским лидером, обвинив Ким Чен Ына во враждебности.