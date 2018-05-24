Клинцевич прокомментировал отказ Трампа от встречи с Ким Чен Ыном

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Из-за отказа американского президента Дональда Трампа от встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть упущен хороший шанс на примирение КНДР и Южной Кореи, что особенно тревожно на фоне предъявленного США Ирану ультиматума, считает российский сенатор Франц Клинцевич.

"Так может быть упущен хороший шанс на примирение, и никто не знает, представятся ли новые шансы, а если представятся, то когда. Это особенно тревожно на фоне ультиматума, предъявленного США Ирану", — цитирует сенатора его пресс-служба.

По его словам, таким шагом США в очередной раз продемонстрировали, что "ни в грош не ставят своих союзников, в данном случае Японию и Южную Корею".

Президент США Дональд Трамп направил в четверг письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в котором уведомил его, что намеченный на 12 июня в Сингапуре саммит не состоится.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Трамп заявил также, что приостановленные по СВПД санкции будут введены вновь.