Пашинян заявил, что оппозиционер Чукасзян прекратил голодовку

ЕРЕВАН, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с лидером гражданской инициативы Гарегином Чукасзяном сообщил, что оппозиционер прекратил голодовку, объявленную месяц назад.

Чукасзян заявил о голодовке с 24 апреля, требуя освобождения политзаключенных, объявления всеобщей амнистии и создания комиссий для решения этих вопросов. Ранее в четверг Пашинян провел также телефонную беседу с оппозиционером, попросив его прекратить голодовку.

"Рад сообщить, что после состоявшейся встречи со мной у "Матенадарана" (Институт древних рукописей – ред.), Гарегин Чукасзян прекратил голодовку", — написал Пашинян в четверг в Facebook.

Лидер гражданской инициативы "Учредительный парламент" Чукасзян является фигурантом уголовного дела, находящегося в ведении Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении. Летом 2016 года он поддержал захват здания ППС в Ереване. Он разыскивался с 2016 года и был задержан 24 апреля 2018 года; 11 мая суд освободил Чукасзяна под подписку о невыезде.

Группа вооруженных лиц из числа представителей радикальной оппозиции 17 июля 2016 года захватила территорию полка патрульно-постовой службы ереванской полиции и удерживала ее до 31 июля. В результате нападения были убиты трое полицейских, получили ранения как сотрудники полиции, так и члены вооруженной группы. Вечером 31 июля напавшие сложили оружие и сдались властям, после чего были арестованы.

Параллельно с захватом полицейской части в Ереване были организованы митинги оппозиции в поддержку боевиков. В ходе этих митингов дважды произошли массовые беспорядки и столкновения манифестантов с силами правопорядка, в результате чего были раненые и пострадавшие с обеих сторон.