В Дрездене обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Полиция немецкой федеральной земли Саксония сообщила, что обнаруженная в Дрездене 250-килограммовая бомба времен Второй мировой войны обезврежена.

Во вторник во время строительных работ недалеко от центра Дрездена была обнаружена британская авиационная бомба. Операция по обезвреживанию бомбы затянулась из-за высокого риска детонации. Эвакуация затронула около 8,7 тысячи человек.

"Наши саперы дали заключение по авиационной бомбе в Дрездене. Мы можем снимать тревогу", — сообщила полиция в Twitter.

Оцепление территории снято, жители могут вернуться в свои дома. Авиасообщение в аэропорту Дрездена восстановлено, передает телерадиокомпания MDR.