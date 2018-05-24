ЖЕНЕВА, 24 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о создании новой инициативы по борьбе с нелегальным оборотом легкого и малого вооружения. Об этом он заявил, представляя в четверг в Университете Женевы свою программу по разоружению во всем мире.

"Я начинаю новую инициативу по борьбе с нелегальным оборотом и торговлей малого вооружения на национальном и трансграничном уровнях. Я направлю ресурсы Комиссии по миростроительству (КМС) на поддержку действий стран по борьбе с нелегальным легкий и малым вооружением, включая его изъем и уничтожение, а также разработку законопроектов", — сказал он.