МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Группа американских военных, занимающихся охраной ядерных ракет на авиабазе Уоррен в штате Вайоминг, в течение нескольких месяцев приобретала, распространяла и употребляла наркотики, в том числе ЛСД, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полученные в распоряжение военные документы.

Как уточняет агентство, речь идет о военнослужащих 90-го ракетного крыла, в ведении которого находится треть из 400 ракет типа Minuteman-3. Полученные агентством документы свидетельствуют, что военнослужащие, которые должны соблюдать строгий режим поведения, "в 2015 и 2016 годах в свободное от службы время употребляли ЛСД, кокаин и другие наркотики".

"Несмотря на то что это звучит как кино, это не так", — цитирует агентство прокурора, капитана Чарльза Гримсли.

Как сообщает агентство, американские правоохранительные органы раскрыли преступную деятельность группировки весной 2016 года. В общей сложности в отношении 14 военнослужащих были предприняты дисциплинарные меры, шестеро были осуждены за употребление и распространение наркотиков. После завершения расследования один из военнослужащих дезертировал и бежал в Мексику.