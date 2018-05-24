Генсек ООН приветствует шаги ЕС и других стран для сохранения СВПД

ЖЕНЕВА, 24 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует действия ЕС и других стран по взаимодействию с Ираном для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Я приветствуют все действия, которые предпринимают Европейский Союз и другие страны, по взаимодействию с Ираном для сохранения СВПД. Соглашения между странами и группами стран, подобные этому, являются основополагающими для глобального мира и безопасности", — сказал он.

Генсек ООН в четверг представил в Университете Женевы свою программу по разоружению. По его словам, представленная программа не рассчитана на то, чтобы заменить действующие международные обязательства стран в данной области. Она нацелена на возобновление переговоров по международному разоружению, создания новых идей и обмен мнениями. Программа также представляет разоружение как один из приоритетов системы ООН.

По словам Гутерреша, все государства должны также полностью запретить испытания ядерного оружия и присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Сдерживая разработку новых видов вооружения, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний устанавливает тормоз на гонке вооружений. За исключением КНДР, все правительства последние два десятилетия соблюдали мораторий на ядерные испытания. С 1996 года, когда Договор был открыт для подписания, международное сообщество отреагировало но все нарушения данной нормы, а СБ ООН в 2016 году принял резолюцию, которая поддерживает Договор", — сказал он.