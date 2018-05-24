FT: США потребуют от Европы более жестких мер по отношению к России

Флаги стран-участниц Евросоюза и Великобритании в здании штаб-квартиры ЕС в Брюсселе

Флаги стран-участниц Евросоюза и Великобритании в здании штаб-квартиры ЕС в Брюсселе

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа потребует от европейских союзников США более жестких санкций по отношению к России, пишет Financial Times со ссылкой на американских дипломатов.

С точки зрения представителей администрации, европейцы мешают Вашингтону пресекать попытки России " подрывать устои западных демократий" за счет кампаний по дезинформации и кибератак.

Как отмечает FT, представители Госдепартамента на этой неделе встретятся с коллегами в Брюсселе, чтобы обрисовать свою позицию, опасаясь при этом, что Россия попытается использовать в своих интересах раскол мед США и Европой из-за иранской ядерной сделки.

"Мы должны работать с нашими европейскими партнерами, чтобы принимать больше мер против враждебных шагов России и чтобы не дать ей воспользоваться любым просветом в отношениях", — заявил один из американских дипломатов.

При этом, с точки зрения высокопоставленного консультанта конгресса, связанного с формированием политики Вашингтона в отношении Москвы, в Европе вряд ли будут впечатлены недостаточно высоким уровнем делегации.

Европейские дипломаты признали, что страны ЕС не готовы поддержать агрессивный подход США по отношению к Москве.

"Прямо сейчас я не вижу потенциала", — заявил источник, отметив также, что у стран ЕС нет единства в этом вопросе.

Другой дипломат при этом отметил, что США ждут от Европы "добровольной сдачи". "Вы, ребята, в конце концов присоединитесь к нам, — описывает он американский подход. — Наши ресурсы и решительность изменят ваш курс".

Кроме того, дипломаты считают, что новое итальянское правительство, в которое входят в том числе представители партии "Лига", выступающей против санкций, сделает более жесткие меры на европейском уровне еще более маловероятными.