Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре 12 июня.

"К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно", — говорится в послании, которое распространил Белый дом.

Весь мир и КНДР потеряли великую возможность достичь мира и процветания, добавил американский лидер.

На прошлой неделе южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что КНДР может отменить намеченную встречу из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. Однако позже президент США заявил, что страны продолжают подготовку к саммиту. По его словам, в Вашингтоне не получали уведомление от КНДР об отмене встречи.

Долгожданный саммит

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын собирались провести встречу 12 июня в Сингапуре.

Они должны были обсудить возможность нормализации отношений. Основная претензия Пхеньяна — угроза безопасности страны из-за учений США и их собзников в регионе. Вашингтон в свою очередь настаивает на сворачивании ядерно-ракетной программы КНДР.

Месяц назад Пхеньян официально приостановил ракетно-ядерные испытания. Трамп уже через час приветствовал это решение. "Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! Жду нашего саммита", — написал он в Twitter.