Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре 12 июня.
Весь мир и КНДР потеряли великую возможность достичь мира и процветания, добавил американский лидер.
На прошлой неделе южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что КНДР может отменить намеченную встречу из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. Однако позже президент США заявил, что страны продолжают подготовку к саммиту. По его словам, в Вашингтоне не получали уведомление от КНДР об отмене встречи.
Долгожданный саммит
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын собирались провести встречу 12 июня в Сингапуре.
Месяц назад Пхеньян официально приостановил ракетно-ядерные испытания. Трамп уже через час приветствовал это решение. "Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! Жду нашего саммита", — написал он в Twitter.