Порошенко открыл "тоннель в Европу"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко открыл Бескидский железнодорожный тоннель и прокатился в кабине машиниста электропоезда, сообщает "Обозреватель".

Во время открытия тоннеля президент отметил, что планы на это строительство существовали еще в 1998 году, однако реализовать объект удалось только за последние четыре года.

Политик позже написал в Facebook, что благодаря этому тоннелю "Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз – к Украине". По этому коридору проходит до 40% украинских транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

"И мы сделали это на семь месяцев раньше запланированного, уложившись в сметную документацию", – добавил Порошенко.

Бескидский тоннель находится в Карпатах, на Бескидском перевале. Он относится к пятому Паневропейскому транспортному коридору (Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина).

Однопутный тоннель появился в стране еще в 1886 году, однако из-за недостаточной пропускной способности (47 пар поездов в сутки) и аварийного состояния было решено построить новый. Новый тоннель сможет пропускать более 100 пар поездов в сутки.