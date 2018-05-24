МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Власти Вильнюса собезьянничали, назвав сквер возле посольства РФ именем Бориса Немцова, заявил посол России в Литве Александр Удальцов.

Городской совет Вильнюса в среду одобрил инициативу о появлении в Вильнюсе у посольства России в Литве сквера имени Бориса Немцова. По словам мэра столицы Литвы Ремигиюса Шимашюса, "такие люди достойны уважения и увековечения в Вильнюсе". По данным самоуправления, планируется, что в сквере появятся "различные творческие акценты", в частности, именные лавочки.

"Это очередное проявление мелкотравчатого политиканства нас не удивило. У господина Ремигиюса Шимашюса давно появился зуд по поводу названия сквера у российского посольства. Ну а когда участок улицы напротив посольства России в Вашингтоне назвали именем Бориса Немцова, он, конечно, уже не смог не собезьянничать", — написал Удальцов в соцсети Facebook.

По его словам, в прошлом году он направлял мэру Вильнюса письмо, в котором просил "привести в порядок этот сквер, почистить пруд, замостить колдобины на улице, покрасить давно заржавевшие столбы, что портит вид и репутацию прекрасного европейского города".

"Прошел год, но у господина Шимашюса руки не дошли… Впрочем, за заботой о демократии в России ему, видимо, не до внешнего вида города, мусора, завалившего его. Хотя теперь, надеюсь, в знак уважения к Немцову он, наконец, займется прямыми мэрскими обязанностями", — отметил российский дипломат.

Ранее в феврале площадь Бориса Немцова была открыта в Вашингтоне. Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.