Профессор оценил предложение ограничить преподавание на русском в Латвии

РИГА, 24 мая — РИА Новости. Запрет для частных вузов Латвии преподавать на русском языке выглядит как местечковый национализм, считает руководитель кафедры политических наук Рижского университета имени Страдиня, профессор, экс-спикер Сейма Илга Крейтусе.

Ранее министерство образования и науки Латвии предложило частным вузам и колледжам ввести ограничения, обязывающие реализовывать программы обучения на латышском или на одном из официальных языков ЕС. Эти ограничения уже вступили в силу для государственных вузов и, по сути, означают запрет на обучение на русском языке.

"Министерство образования, возглавляемое членом партии "Единство" Карлисом Шадурскисом, все делает для того, чтобы показаться более национальным, нежели сам нацблок. Запрет на русский язык в высшем образовании абсолютно не продуман, особенно в отношении экспорта студентов. Тут надо было бы подумать лучше о том, как можно начать обучение на нелатышском языке, попутно обучая студентов латышскому, а к третьему семестру перейти к смешанному обучению", — сказала Крейтусе журналистам.

По ее словам, это касается как частного образования, так и государственного, "поскольку заинтересованность Латвией студентов с восточной стороны в разы превышает интерес с Запада". "Мы думаем очень узко и двигаемся максимально не в европейском ритме по отношению к высшему образованию. Местечковый национализм снова берет верх", — сказала экс-спикер Сейма.

Она отметила, что подобный запрет лишит университеты ряда студентов из других стран. "Надо думать о международном рынке — о том, как мы могли бы привлечь иностранных студентов и нести демократию в ту сторону, где ее мало. Заодно мы могли бы и популяризовать госязык. Латвийским студентам из школ нацменьшинств подобные инициативы никак жизнь не затруднят. Местные русскоязычные студенты превосходят латышских по использованию языков – они отлично владеют и русским, и латышским", — сказала она.

"У нас за последние три года был только один случай, когда студент, окончивший русскую школу, не смог учиться на латышском. К третьему курсу русские ребята часто даже пишут на латышском лучше, нежели латышские студенты", — пояснила профессор.

В 2017 году в частных вузах учились 15 439 человек, из них треть — 5189, или 34% учащихся — на русском языке. Больше всего студентов обучается на русском языке в Институте транспорта и связи (86%, или 2358 человек). Также на русском языке учился примерно каждый второй студент Института менеджмента информационных систем (53%). В RISEBA их число составило 34%, в Рижском авиационном институте — 18%, в Балтийской международной академии — 17%, в Высшей школе экономики и культуры — 6%.