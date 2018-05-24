Профессор оценил предложение ограничить преподавание на русском в Латвии

РИГА, 24 мая — РИА Новости. Запрет для частных вузов Латвии преподавать на русском языке выглядит как местечковый национализм, считает руководитель кафедры политических наук Рижского университета имени Страдиня, профессор, экс-спикер Сейма Илга Крейтусе.
"Министерство образования, возглавляемое членом партии "Единство" Карлисом Шадурскисом, все делает для того, чтобы показаться более национальным, нежели сам нацблок. Запрет на русский язык в высшем образовании абсолютно не продуман, особенно в отношении экспорта студентов. Тут надо было бы подумать лучше о том, как можно начать обучение на нелатышском языке, попутно обучая студентов латышскому, а к третьему семестру перейти к смешанному обучению", — сказала Крейтусе журналистам.
Она отметила, что подобный запрет лишит университеты ряда студентов из других стран. "Надо думать о международном рынке — о том, как мы могли бы привлечь иностранных студентов и нести демократию в ту сторону, где ее мало. Заодно мы могли бы и популяризовать госязык. Латвийским студентам из школ нацменьшинств подобные инициативы никак жизнь не затруднят. Местные русскоязычные студенты превосходят латышских по использованию языков – они отлично владеют и русским, и латышским", — сказала она.
В 2017 году в частных вузах учились 15 439 человек, из них треть — 5189, или 34% учащихся — на русском языке. Больше всего студентов обучается на русском языке в Институте транспорта и связи (86%, или 2358 человек). Также на русском языке учился примерно каждый второй студент Института менеджмента информационных систем (53%). В RISEBA их число составило 34%, в Рижском авиационном институте — 18%, в Балтийской международной академии — 17%, в Высшей школе экономики и культуры — 6%.