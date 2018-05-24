Новая акция в защиту русских школ Латвии пройдет 2 июня

Участники Марша разгневанных родителей в Риге, протестующие против решения президента Латвии Раймонда Вейониса провозгласить закон о полном переводе школ на латышский язык обучения. Архивное фото

Участники Марша разгневанных родителей в Риге, протестующие против решения президента Латвии Раймонда Вейониса провозгласить закон о полном переводе школ на латышский язык обучения. Архивное фото

РИГА, 24 мая – РИА Новости. Штаб защиты русских школ определился с датой и временем новой протестной акции, приуроченной к Международному дню защиты детей, сообщает Sputnik Латвия.

"Марш в защиту детей" пройдет 2 июня. Сбор участников в полдень у памятника Латышским стрелкам. Затем митингующие отправятся к кабинету министров.

"Наша борьба продолжается: 2 июня в 12:00 собираемся на "Марш в защиту детей". За русские школы, за право учиться на родном языке! За достоинство и свободу для нашего народа! Сбор в 12:00 у памятника Стрелкам в Старой Риге. Потом идем к кабинету министров. Так победим!" — написала лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок в Facebook.

Как уже писал Sputnik Латвия, митингующие намерены взять кабинет министров "в кольцо".

"Идея — это символическое кольцо вокруг здания кабинета министров, откуда и вышла эта не нравящаяся нам реформа образования, чтобы привлечь внимание к тому, что все это делается без согласия тех, на кого эти меры направлены", — рассказывал сопредседатель Латвийского комитета по правам человека, член штаба Владимир Бузаев.

В начале апреля в Латвии вступили в силу поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021/2022 учебному году.

Русскоязычное население республики восприняло реформу крайне негативно, прошло несколько многотысячных митингов протеста. Родители выражали обеспокоенность качеством образования, которое получат их дети после вступления реформы в силу — опасения вызывает нехватка педагогов, которые могут быстро перейти с обучения на русском на преподавание на латышском языке.

В последние месяцы Полиция безопасности начала массированную атаку на известных латвийских общественных деятелей и правозащитников, выступающих в защиту русскоязычного образования. Против пятерых участников Вселатвийского родительского собрания были заведены уголовные дела, двое из них — Владимир Линдерман и Александр Гапоненко — задержаны, причем с применением грубой силы. Лидеры Штаба защиты русских школ уверены, что цель спецслужбы — запугать активистов и вынудить их отказаться от протестов.

В понедельник, 21 мая, суд освободил из-под стражи Владимира Линдермана. Мера пресечения была заменена на подписку о невыезде. Линдерман заявил, что собирается сделать все возможное для освобождения Александра Гапоненко.

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