"Мы еще не готовы". О чем молчит следствие по делу сбитого МН17

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Международная следственная группа (JIT), занимающаяся делом о крушеним рейса МН17 на востоке Украины, обвинила в причастности к катастрофе российские вооруженные силы. Ничего нового эксперты JIT не сообщили. При этом следователи опять обошли молчанием наиболее спорные утверждения о "российском следе".

Знаем, но не скажем

"Следственная группа исследовала все доступные изображения и установила, что ЗРК "Бук" имеет ряд уникальных особенностей <…> Установлено, что ЗРК, который сбил Boeing, происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация", — заявил глава департамента расследований Национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

Члены группы после сравнения десятков изображений пришли к выводу, что "уникальные признаки" указывают на "Бук", cостоящий на вооружении российской бригады. Детали — какие именно фотографии сравнивались и какие уникальные признаки выявлены следователями — не сообщаются.

Следствие подозревает около ста человек в подготовке пуска ракеты, но их имена не огласили.

Ракета из прошлого

Приводится также следующее "доказательство": номер ракеты, части которой найдены вместе с обломками самолета, свидетельствует, что она была "произведена в Москве в 1986-м".

При этом руководитель группы, главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке отметил, что не может ответить на вопрос, кто ответственен за злодеяние. Но, как он подчеркнул, расследование "неуклонно продолжается".

За последние годы, по словам главы надзорного ведомства, "было получено много улик и подтверждений, но мы все еще не готовы" к предъявлению обвинения.

© REUTERS / Francois Lenoir Международная следственная группа (JIT), занимающаяся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования © REUTERS / Francois Lenoir Международная следственная группа (JIT), занимающаяся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования

Непонятные голоса

Ранее следственная группа выпустила документальный фильм об этих событиях, доказывающий, что "Бук" был переправлен в Донбасс из России ополченцами.

Кроме того, JIT ссылалась на записи неких телефонных переговоров. На пленке кто-то говорит, что нужен "Бук" для противодействия авиации противника. Ни тогда, ни позднее группа не пояснила, чей это голос, чем подтверждается подлинность пленки и как она доказывает факт транспортировки "Бука" через российско-украинскую границу.

Выводы JIT совпадают с версией так называемой независимой исследовательской группы Bellingcat. В июне 2017-го представители Bellingcat заявили, что по фотографиям в открытых источниках идентифицировали "Бук", который сбил самолет компании Malaysian Airlines.

© AFP 2018 / ANP/ Robin van Lonkhuijsen Международная следственная группа (JIT), занимающаяся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования © AFP 2018 / ANP/ Robin van Lonkhuijsen Международная следственная группа (JIT), занимающаяся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования

Сняты с вооружения

По опубликованной ранее версии JIT, комплекс располагался в окрестностях поселка Первомайский, рядом с городом Снежное, на территории, подконтрольной ополченцам. Российская сторона выдвинула предположение, что ракета могла быть выпущена из района населенного пункта Зарощенское. В пользу этой версии свидетельствуют спутниковые снимки позиций украинских "Буков", однако в JIT ее не стали рассматривать.

В Нидерландах в качестве доказательств "российского следа" демонстрировали поражающие элементы ракеты в виде двутавра (бабочки). Их отыскали на месте трагедии спустя какое-то время. Ими действительно снаряжаются боевые части ракет, стоящих на вооружении российской армии. Однако следов двутавров на фюзеляже сбитого "Боинга" не было обнаружено, как отмечала российская сторона.

В российском концерне "Алмаз-Антей" предположили, что зенитно-ракетный комплекс стрелял украинской ракетой 9М38. У нее боевая часть снаряжена поражающими элементами в форме кубиков. Ракеты этой модификации выпускались до 1986 года, а в 2011-м были сняты с вооружения в российской ПВО.

Переврали или проигнорировали

Позднее в "Алмаз-Антее" отметили, что в JIT просто проигнорировали или переврали часть информации, предоставленной Россией. Хотя специально для этого расследования была рассекречена техническая документация на ракеты 9М38 и 9М38М1, которые используются различными модификациями "Бука".

В октябре 2015-го в "Алмаз-Антее" представили результаты эксперимента — тестового подрыва боевой части ракеты у фюзеляжа списанного самолета. Результаты не подтвердили выводы экспертов JIT о том, что запуск был произведен из окрестностей города Снежное, а также то, что использовалась ракета 9М38М1, состоящая на вооружении российских вооруженных сил.