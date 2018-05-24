РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Мы еще не готовы". О чем молчит следствие по делу сбитого МН17

15:5024.05.2018
(обновлено: 16:55 24.05.2018)
106860458
© REUTERS / Francois LenoirМеждународная следственная группа (JIT), занимающейся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследованияМеждународная следственная группа (JIT), занимающейся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования
© REUTERS / Francois Lenoir

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Международная следственная группа (JIT), занимающаяся делом о крушеним рейса МН17 на востоке Украины, обвинила в причастности к катастрофе российские вооруженные силы. Ничего нового эксперты JIT не сообщили. При этом следователи опять обошли молчанием наиболее спорные утверждения о "российском следе".

Знаем, но не скажем

"Следственная группа исследовала все доступные изображения и установила, что ЗРК "Бук" имеет ряд уникальных особенностей <…> Установлено, что ЗРК, который сбил Boeing, происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация", — заявил глава департамента расследований Национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

Специалист по авиационному праву профессор Эльмар Гимулла (Германия)
© Фото : официальный сайт Эльмара Гимуллы
Немецкий адвокат погибших пассажиров MH17: "В катастрофе виновна Украина"

Члены группы после сравнения десятков изображений пришли к выводу, что "уникальные признаки" указывают на "Бук", cостоящий на вооружении российской бригады. Детали — какие именно фотографии сравнивались и какие уникальные признаки выявлены следователями — не сообщаются.

Следствие подозревает около ста человек в подготовке пуска ракеты, но их имена не огласили.

Ракета из прошлого

Приводится также следующее "доказательство": номер ракеты, части которой найдены вместе с обломками самолета, свидетельствует, что она была "произведена в Москве в 1986-м".

Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мнение: не исключено, что засекретить отчеты по МН-17 Голландию просил Киев

При этом руководитель группы, главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке отметил, что не может ответить на вопрос, кто ответственен за злодеяние. Но, как он подчеркнул, расследование "неуклонно продолжается".

За последние годы, по словам главы надзорного ведомства, "было получено много улик и подтверждений, но мы все еще не готовы" к предъявлению обвинения.

© REUTERS / Francois LenoirМеждународная следственная группа (JIT), занимающаяся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования
© REUTERS / Francois Lenoir
Международная следственная группа (JIT), занимающаяся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования

Непонятные голоса

Ранее следственная группа выпустила документальный фильм об этих событиях, доказывающий, что "Бук" был переправлен в Донбасс из России ополченцами.

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник
© РИА Новости / Александр Натрускин
Олейник: следствию по МН-17, вероятно, неудобно озвучить свои выводы

Кроме того, JIT ссылалась на записи неких телефонных переговоров. На пленке кто-то говорит, что нужен "Бук" для противодействия авиации противника. Ни тогда, ни позднее группа не пояснила, чей это голос, чем подтверждается подлинность пленки и как она доказывает факт транспортировки "Бука" через российско-украинскую границу.

Выводы JIT совпадают с версией так называемой независимой исследовательской группы Bellingcat. В июне 2017-го представители Bellingcat заявили, что по фотографиям в открытых источниках идентифицировали "Бук", который сбил самолет компании Malaysian Airlines.

© AFP 2018 / ANP/ Robin van LonkhuijsenМеждународная следственная группа (JIT), занимающаяся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования
© AFP 2018 / ANP/ Robin van Lonkhuijsen
Международная следственная группа (JIT), занимающаяся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования

Сняты с вооружения

По опубликованной ранее версии JIT, комплекс располагался в окрестностях поселка Первомайский, рядом с городом Снежное, на территории, подконтрольной ополченцам. Российская сторона выдвинула предположение, что ракета могла быть выпущена из района населенного пункта Зарощенское. В пользу этой версии свидетельствуют спутниковые снимки позиций украинских "Буков", однако в JIT ее не стали рассматривать.

Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines, рейс MH17. 28 сентября 2016
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Следствие считает, что сбивший MH17 "Бук" якобы вернулся в Россию

В Нидерландах в качестве доказательств "российского следа" демонстрировали поражающие элементы ракеты в виде двутавра (бабочки). Их отыскали на месте трагедии спустя какое-то время. Ими действительно снаряжаются боевые части ракет, стоящих на вооружении российской армии. Однако следов двутавров на фюзеляже сбитого "Боинга" не было обнаружено, как отмечала российская сторона.

В российском концерне "Алмаз-Антей" предположили, что зенитно-ракетный комплекс стрелял украинской ракетой 9М38. У нее боевая часть снаряжена поражающими элементами в форме кубиков. Ракеты этой модификации выпускались до 1986 года, а в 2011-м были сняты с вооружения в российской ПВО.

Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
В "Алмаз-Антей" заявили, что РФ не могла изменить данные по МН17

Переврали или проигнорировали

Позднее в "Алмаз-Антее" отметили, что в JIT просто проигнорировали или переврали часть информации, предоставленной Россией. Хотя специально для этого расследования была рассекречена техническая документация на ракеты 9М38 и 9М38М1, которые используются различными модификациями "Бука".

В октябре 2015-го в "Алмаз-Антее" представили результаты эксперимента — тестового подрыва боевой части ракеты у фюзеляжа списанного самолета. Результаты не подтвердили выводы экспертов JIT о том, что запуск был произведен из окрестностей города Снежное, а также то, что использовалась ракета 9М38М1, состоящая на вооружении российских вооруженных сил.

Комментировать
В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Aloha Kekc
Не надо нам "лить воду", это не шутки. Давайте только факты. Никакая политика тут ни при чем, погибли люди и виновный должен понести наказание!
16:07
24.05.2018
ОтветитьНе отвечать
cjabtdrf1969
интересно когда эта тягомотина кончится сколько можно доставать из шкафа ерика устраивая шоу время прошло предостаточно надо сесть за стол и поставить все точки над и тем более доказательств предостаточно .........или все таки нет
16:16
24.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена