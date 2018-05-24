МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Представители российского посольства в Великобритании раскритиковали качество текста, который Юлия Скрипаль произнесла в видеообращении и который, по мнению дипломатов, "составили переводчики MI5".

"Суть в том, что MI5 должны ожидать более качественных результатов от своих переводчиков — за 32 тысячи в год они должны уметь писать заявления, которые по-русски звучат более естественно", — написано на странице дипмиссии в Twitter.

The bottom line is that MI5 should expect better results from their translators — for 32K/year they should be able to write statements which sound more Russian. pic.twitter.com/Q8kywjUwi0 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) May 24, 2018

​Накануне Юлия Скрипаль, дочь экс-полковника ГРУ, вместе с которым ее 4 марта отравили в городе Солсбери, записала видеообращение для агентства Рейтер. В нем она заявила, что ей с отцом очень повезло, что они выжили после покушения, а процесс выздоровления она описала как "медленный и очень болезненный". Она также выразила надежду в будущем вернуться в Россию.

В российском посольстве и в Кремле усомнились в достоверности обращения Юлии. В частности, представитель посольства пояснил РИА Новости, что текст, вероятно, составил носитель английского языка.