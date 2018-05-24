СПЧ попросил американские власти облегчить условия содержания Ярошенко

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президентский совет по правам человека обратился к послу США в РФ Джону Хантсману для принятия срочных мер по обеспечению прав находящегося в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко, сообщается на сайте СПЧ.

"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сегодня обратился к чрезвычайному и полномочному послу Соединенных Штатов Америки в РФ Джону Хантсману в защиту прав находящегося в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко", — говорится в сообщении.

Отмечается, Совет располагает информацией о том, что Ярошенко направил в Федеральное бюро тюрем обращение с требованием пресечь неправомерные действия администрации тюрьмы Форт-Дикс. Согласно сообщению, Ярошенко жалуется на неоправданное ужесточение условий его содержания, отсутствие необходимой медпомощи и угрозы со стороны администрации. Кроме того, по словам россиянина, "его регулярно оскорбляют сотрудники исправительного учреждения при попустительстве главного дежурного офицера".

"Агрессивные, неправомерные действия администрации и персонала тюрьмы Форт-Дикс создают угрозу для здоровья и жизни Ярошенко", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что правозащитникам также известно, что Константин Ярошенко неоднократно жаловался на то, что ему не оказывается надлежащая медицинская, в том числе зубоврачебная помощь. Также вводились ограничения на покупки продуктов питания и предметов первой необходимости в тюремном магазине, ему отказывали в посещении православного священника.

"Совет глубоко обеспокоен в связи с нарушениями прав российского гражданина. Прошу вас, уважаемый господин посол, довести до властей США озабоченность правозащитников ситуацией вокруг К.Ярошенко для принятия срочных мер по обеспечению его прав и созданию цивилизованных условий содержания гражданина России", — говорится в обращении к Джону Хантсману от главы СПЧ Михаила Федотова.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния.