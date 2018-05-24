СПЧ попросил американские власти облегчить условия содержания Ярошенко

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президентский совет по правам человека обратился к послу США в РФ Джону Хантсману для принятия срочных мер по обеспечению прав находящегося в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко, сообщается на сайте СПЧ.
Отмечается, Совет располагает информацией о том, что Ярошенко направил в Федеральное бюро тюрем обращение с требованием пресечь неправомерные действия администрации тюрьмы Форт-Дикс. Согласно сообщению, Ярошенко жалуется на неоправданное ужесточение условий его содержания, отсутствие необходимой медпомощи и угрозы со стороны администрации. Кроме того, по словам россиянина, "его регулярно оскорбляют сотрудники исправительного учреждения при попустительстве главного дежурного офицера".
"Агрессивные, неправомерные действия администрации и персонала тюрьмы Форт-Дикс создают угрозу для здоровья и жизни Ярошенко", — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что правозащитникам также известно, что Константин Ярошенко неоднократно жаловался на то, что ему не оказывается надлежащая медицинская, в том числе зубоврачебная помощь. Также вводились ограничения на покупки продуктов питания и предметов первой необходимости в тюремном магазине, ему отказывали в посещении православного священника.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.
В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния.