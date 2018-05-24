В КНДР рассказали о выводе рабочих с ликвидированного ядерного полигона

ПХУНГЕРИ, 24 мая — РИА Новости. Окончательный вывод всех сотрудников с полигона Пхунгери и закрытие окружающей зоны случится в короткие сроки, сообщил журналистам замглавы Института ядерного оружия КНДР Кан Кён Хо.

"Последним шагом станет полный вывод всего персонала и окончательное закрытие зоны, окружающей полигон. Это будет сделано в короткие сроки", — сказал Кан Кён Хо.

Он напомнил, что ранее на полигоне были остановлены все проекты и подготовительные работы для проведения ядерных испытаний. По его словам, были демонтированы и убраны установки для ядерных испытаний.

"Мы разобрали и увезли все виды систем телекоммуникаций и электропитания, кабели. Мы вывели научных сотрудников", — отметил он.

Кроме того, как указал замглавы Института, власти КНДР убрали ранее средства по бурению шахт.

"Мы убрали трубы, через которые нагоняли воздух, и компрессоры, а также рельсы и средства транспортировки. Мы вывели весь персонал, задействованный в проектах по бурению тоннелей", — подчеркнул Кан Кён Хо.

Таким образом, проходящая в четверг церемония, как отметил замглавы Института, стала заключительным шагом и заключалась в том, чтобы взорвать все шахты для испытаний, а также все виды строений на поверхности.

По его словам, были взорваны три шахты для ядерных испытаний, а также наблюдательные пункты, охранные постройки, бараки.

Он пояснил, что в северной, западной и южной шахтах взорвано одновременно по несколько зарядов в разных участках тоннелей для полного блокирования всех входов в шахты.